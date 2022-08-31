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69-я параллель

Тяжелоатлет из Арктики установил пять рекордов России

Салехардский тяжелоатлет Руслан Хабиров установил пять рекордов России

Фото: Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Тяжелоатлет из Арктики Руслан Хабиров установил пять рекордов России подряд, сообщили в группе «Администрация Салехарда» в соцсети «ВКонтакте».

«Ямал на соревнованиях представлял воспитанник спортшколы "Фаворит" Руслан Хабиров. В рывке Руслан показал результат 155 килограммов, в следующем упражнении — толчке — взял 190 килограммов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Хабиров завоевал золотую медаль в финале ХI спартакиады учащихся России, которая прошла с 26 по 31 августа в поселке Сукко около Анапы. В них приняли участие более 170 спортсменов из 43 регионов.

В пресс-службе городской администрации поздравили салехардского спортсмена с успешным выступлением.

Ранее житель Ноябрьска Арзу Пирметов выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе среди ветеранов. Турнир проходил в Лутраки, где состязались 500 спортсменов из 39 стран.

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Никита Абрамов
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