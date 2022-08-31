Звезда «Как я встретил вашу маму» продала дом за несколько недель

Американская актриса Элисон Ханниган продала дом в Лос-Анджелесе за 16 миллионов долларов

Американская актриса, звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Элисон Ханниган продала свой особняк в Лос-Анджелесе. На поиск покупателя у нее ушло несколько недель, сообщает Mansion Global.

Ханниган и ее супруг, актер Алексис Денисоф выручили от сделки 16 миллионов долларов (более 974 миллионов рублей). Они выставили объект на продажу в конце июня за 18 миллионов долларов, на поиск покупателя ушло около шести недель. Пара владела особняком с 2016 года, когда купила его почти за восемь миллионов долларов.

Дом находится в районе Энсино, внутри есть пять спален и восемь ванных комнат. Особняк сделан в виде нескольких помещений, которые соединены между собой вокруг центрального двора. На участке оборудован бассейн, теннисный корт, а также построен гостевой дом.

Ранее свою недвижимость продал коллега Ханниган по сериалу, актер Нил Патрик Харис. Он избавился от дома в нью-йоркском Харлеме за 7,1 миллиона долларов. До того момента актер владел объектом с 2013 года.