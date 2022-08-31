Жара в Италии летом привела к росту смертности на треть

Жара в Италии в июле стала причиной роста смертности на 29%

Установившаяся в июле жара в Италии привела к росту смертности на 29 процентов. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.

Ведомство проанализировало ситуацию в 33 городах Италии. Выяснилось, что наибольшая избыточная смертность наблюдается у пожилых жителей страны — старше 85 лет. При этом в северных городах страны избыточная смертность среди данной категории составила 41 процент, а в центре и на юге Италии — 35 процентов.

Ранее ученые Вашингтонского и Гарвардского университетов выяснили, что глобальное потепление приведет к усилению смертельно опасной жары к концу века.