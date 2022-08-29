Глобальное потепление приведет к усилению смертельной жары

Communications Earth & Environment: смертельная жара усилится к концу века

Ученые Вашингтонского и Гарвардского университетов выяснили, что глобальное потепление приведет к усилению смертельно опасной жары к концу века. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Исследователи рассмотрели данные о сочетании температуры и влажности воздуха, выраженные тепловым индексом, измеряющим воздействие на организм человека. Например, опасная жара определятся температурой 39,3 градуса Цельсия, а чрезвычайно опасная — 51 градусом Цельсия, что подвергает человека значительному стрессу за любой период времени нахождения в таких условиях. Однако эти стандарты были изначально разработаны для людей, работающих в закрытых помещениях, например, в котельных.

Ожидается, что рекордные температуры станут гораздо более частым явлением в Северной Америке и Европе. Более сложной ситуация окажется в странах ближе к экватору, где к 2100 году станет затруднительно работать на открытом воздухе в течение более чем шести месяцев каждый год. Это произойдет даже в том случае, если человечество начнет ограничивать выбросы. Если странам удастся достичь цели Парижского соглашения по удержанию потепления на уровне двух градусов Цельсия выше доиндустриальных значений, к 2100 году жара, превышающая опасный порог, будет в 3-10 раз более частым явлением в США, Западной Европе, Китае и Японии. В тропиках количество опасных дней может удвоиться к 2100 году, охватывая половину года.

При наихудшем сценарии, если выбросы останутся неконтролируемыми до 2100 года, чрезвычайно опасные условия, при которых люди не должны находиться на открытом воздухе, могут стать обычным явлением в странах, расположенных ближе к экватору, особенно в Индии и странах к югу от Сахары в Африке.