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В Сургуте благоустроят набережную у реки Кривуля

На набережной реки Кривуля в Сургуте построят ступенчатый амфитеатр

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Сургуте набережную реки Кривуля благоустроят в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы России, на ней построят ступенчатый амфитеатр и берегоукрепление откосного типа, на котором разместятся лестничные сходы и пандусы для маломобильных граждан.

Кроме того, на трехкилометровой набережной появятся зоны как для спокойного, так и активного отдыха. Среди других объектов благоустройства — велодорожка на 1,5 километра и слип для спуска на воду маломерных судов.

Ранее в июле в Сургуте открылась выставка репродукций импрессионистов. На ней были представлены 15 репродукций Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и Гогена, которые отобрали эксперты Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

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Мария Гейн
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