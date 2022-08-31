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Стало известно о пожаре на складе в Крыму

В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на площади 800 квадратных метров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В крымском поселке Красногвардейское на улице Дорожная загорелись складские помещения на площади 800 квадратных метров. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Пожар уже удалось локализовать, пояснил представитель экстренных служб полуострова. В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

К борьбе с огнем были привлечены 17 человек и шесть единиц спецтехники. Специалисты начали выяснять причины возгорания.

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Анна Щербакова
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