Стало известно о пожаре на складе в Крыму

В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на площади 800 квадратных метров

В крымском поселке Красногвардейское на улице Дорожная загорелись складские помещения на площади 800 квадратных метров. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Пожар уже удалось локализовать, пояснил представитель экстренных служб полуострова. В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

К борьбе с огнем были привлечены 17 человек и шесть единиц спецтехники. Специалисты начали выяснять причины возгорания.

