В России вратаря с маникюром уволили со словами «мужчины должны быть мужчинами»

Руководство ФК «Иркутск» отстранило от матчей вратаря Никиту Лобусова из-за лака на ногтях

Руководство российского футбольного клуба «Иркутск» уволило вратаря Никиту Лобусова из-за яркого маникюра со словами «мужчины должны быть мужчинами». Соответствующее заявление появилось на официальной странице команды во «ВКонтакте».

Известно, что 20-летнего Никиту Лобусова отстранили от тренировок и матчей из-за того, что он появился на поле с розовым лаком на ногтях. «Мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не о том, каким способом самовыражаться. Если спортсмен хочет выделиться, то должен это делать в рамках дозволенного», — говорится в посте.

В публикации также отмечается, что в текущем сезоне Лобусову было предоставлено несколько шансов проявить себя в матчах, однако он не смог должным образом конкурировать за место в стартовом составе.

27 августа в беседе с KP.RU футболист рассказал, что тренер поставил ему ультиматум: стереть лак или быть уволенным из команды. «Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа. (﻿…﻿) Мой внешний вид никак не влияет на качество работы. Цепляются к каким-то ногтям, но не замечают, сколько я тренируюсь и работаю. Так не должно быть!» — возмутился спортсмен.

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