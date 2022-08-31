В России появятся новые марки компьютеров

«Ъ»: в России появятся ноутбуки и компьютеры от китайских Machenike и Thunderobot

На российском рынке появятся новые марки компьютеров и игровых ноутбуков, пишет «Коммерсантъ». В страну начнут поставлять устройства от китайского производителя Machenike, принадлежащего концерну Haier.

Российские ретейлеры ожидают появления продукции Machenike в розничных сетях уже в ближайшее время. Также в России начнут продаваться персональные компьютеры и ноутбуки другого бренда Haier — Thunderobot.

Участники рынка называют Machenike «крайне перспективным брендом» и отмечают, что в Китае на него приходится около 20 процентов всех продаваемых устройств. В настоящий момент отдельную продукцию Machenike в России можно купить через маркетплейсы AliExpress и Ozon.

Haier уже присутствует на российском рынке, поставляя бытовую технику и электронику. Кроме того, компания собирается построить в Набережных Челнах завод по производству холодильников и морозильников.

