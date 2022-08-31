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Ранее судимого россиянина задержали за убийство пропавшей медсестры в лесу

В Пермском крае задержали 26-летнего подозреваемого в убийстве пропавшей медсестры

Фото: СК РФ

В городе Чусовой Пермского края правоохранители задержали ранее судимого 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 23-летней местной жительницы, тело которой было обнаружено в лесу с признаками насильственной смерти. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, над раскрытием преступления работали следователи и криминалисты регионального СКР, а также местные полицейские. Известно, что фигурант не был знаком с девушкой. Мотив преступления устанавливается.

Ранее стало известно, что 26 августа 23-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Она работала медсестрой. В результате поисковых мероприятий вечером 28 августа ее нашли убитой в лесу у дома на улице Стаханова. Место обнаружения погибшей осмотрели следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы.

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Екатерина Власова
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