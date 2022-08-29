Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Пропавшую в российском городе медсестру нашли убитой в лесу

Пропавшая в Пермском крае 23-летняя медсестра найдена убитой в лесу, возбуждено дело

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В городе Чусовой Пермского края следователи возбудили уголовное дело в связи с пропажей 23-летней местной жительницы, ее тело было обнаружено в лесу с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

26 августа 23-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Она работала медсестрой, уточняет URA.RU. В результате поисковых мероприятий вечером 28 августа ее нашли убитой в лесу у дома на улице Стаханова.

Место обнаружения погибшей осмотрели следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы. Начат розыск подозреваемого в совершении преступления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Nokia окончательно уйдет из России
Непобежденный в UFC россиянин Магомедшарипов назвал причину ухода из спорта
Суд арестовал российского тренера по теннису за изнасилование юных спортсменок
Первоклассники подожгли макет боевой машины «Град» в российском регионе
Специалисты усомнились в пользе похудения для всех
Россиянина отказались осудить за плакат «Миру — мир»
Доступ в подмосковные леса ограничили до 1 сентября
Американец подглядел за голыми туристами через скрытую камеру и попался полиции
На Украине выдвинули новое требование к НАТО
Предложение Шольца отменить право вето в Евросоюзе объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.