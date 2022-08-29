Пропавшую в российском городе медсестру нашли убитой в лесу

Пропавшая в Пермском крае 23-летняя медсестра найдена убитой в лесу, возбуждено дело

В городе Чусовой Пермского края следователи возбудили уголовное дело в связи с пропажей 23-летней местной жительницы, ее тело было обнаружено в лесу с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

26 августа 23-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Она работала медсестрой, уточняет URA.RU. В результате поисковых мероприятий вечером 28 августа ее нашли убитой в лесу у дома на улице Стаханова.

Место обнаружения погибшей осмотрели следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы. Начат розыск подозреваемого в совершении преступления.