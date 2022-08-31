«Милан» продали более чем за миллиард евро

Компания Elliott Advisors UK Limited продала ФК «Милан» более чем за миллиард евро

Компания Elliott Advisors UK Limited продала футбольный клуб «Милан» компании RedBird Capital Partners. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Мы постараемся использовать нашу глобальную спортивную и медиасеть и весь наш опыт для сохранения места "Милана" на вершине европейского и мирового футбола», — говорится в заявлении основателя Red BirdCapital Partners Джерри Кардинале.

Сумма сделки оценивается в 1,2 миллиарда евро. Отмечается, что Elliott Advisors сохранит места в совете директоров.

О том, что Red BirdCapital Partners станет новым владельцем клуба, сообщалось 1 июня. Американская компания — инвестор Fenway Sports Group, которая владеет несколькими спортивными клубами: футбольным «Ливерпулем», бейсбольным «Бостоном» и хоккейным «Питтсбургом».