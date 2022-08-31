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Спорт

«Милан» продали более чем за миллиард евро

Компания Elliott Advisors UK Limited продала ФК «Милан» более чем за миллиард евро

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Компания Elliott Advisors UK Limited продала футбольный клуб «Милан» компании RedBird Capital Partners. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Мы постараемся использовать нашу глобальную спортивную и медиасеть и весь наш опыт для сохранения места "Милана" на вершине европейского и мирового футбола», — говорится в заявлении основателя Red BirdCapital Partners Джерри Кардинале.

Сумма сделки оценивается в 1,2 миллиарда евро. Отмечается, что Elliott Advisors сохранит места в совете директоров.

О том, что Red BirdCapital Partners станет новым владельцем клуба, сообщалось 1 июня. Американская компания — инвестор Fenway Sports Group, которая владеет несколькими спортивными клубами: футбольным «Ливерпулем», бейсбольным «Бостоном» и хоккейным «Питтсбургом».

Ксения Курашкина
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