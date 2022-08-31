Вдова Собчака вспомнила разговор мужа с Горбачевым перед развалом СССР

Сенатор Нарусова вспомнила о деталях разговора Собчака с Горбачевым перед развалом СССР

Экс-президент Михаил Горбачев мог сохранить СССР, поскольку Беловежское соглашение было незаконно, об этом его предупреждал мэр Ленинграда Анатолий Собчак. О деталях их разговора вспомнила вдова первого мэра Санкт-Петербурга, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова, передает Ura.ru.

Она отметила, что Собчак принес Горбачеву результаты общесоюзного референдума, где был вопрос, сохранить Советский Союз или нет.