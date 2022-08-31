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На Украине пожаловались на количество оружия у населения

Глава Нацполиции Украины Клименко заявил о слишком большом количестве оружия у населения

Фото: Национальная полиция Украины

У населения Украины слишком много оружия, пожаловался глава Национальной полиции страны Игорь Клименко. Его слова передает Forbes.ua.

«Есть проблема: сейчас на руках очень много оружия. У нас только официально зарегистрировано охотничьего нарезного, гладкоствольного и травматического оружия почти 1,3 млн. Конечно, у нас еще нелегальное оружие. И мы должны удержать контроль над ситуацией», — заявил глава ведомства.

По его словам, для контроля за большим количеством оружия правоохранительным органам следует своевременно реагировать на сообщения о совершаемых преступлениях. Помимо этого, нужна всесторонняя документация таких правонарушений, а также привлечение всех доступных резервов для их расследования.

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Алевтина Запольская
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