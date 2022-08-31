Руководство Zara опровергло слухи о массовых увольнениях сотрудников

Руководство Inditex опровергло слухи о массовом увольнении сотрудников Zara в России

Руководство испанского холдинга Inditex, в состав которой входят модные бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho, опровергло слухи о массовом сокращении сотрудников в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

«Inditex, следя за ситуацией на рынке Российской Федерации, продолжает расставлять приоритеты в своей рабочей силе и разрабатывать план поддержки. Мы можем подтвердить, что ни Zara, ни остальные бренды Inditex в России не сокращают массово свою рабочую силу», — говорится в заявлении. Кроме того, отмечается, что некоторые сотрудники уволились по собственному желанию после приостановки деятельности бренда на территории страны в марте.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что испанский ретейлер Inditex начал массовое сокращение персонала магазинов Zara в России. Сотрудники магазинов анонимно рассказали изданию, что руководители пригласили их в офис и предложили уволиться по соглашению сторон. При этом им пообещали выплатить пять окладов. Менеджерам торговых точек предложили работу в западных странах.

Испанская ретейл-компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другими марками, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.