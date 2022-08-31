В Кремле оценили позицию Турции по Крыму

Песков заявил, что позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию Москвы и Анкары

Позиция властей Турции по статусу Крыма не мешает взаимодействию Москвы и Анкары по необходимым вопросам. Так оценил позицию турецкой стороны пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь рассказал, что турецкая сторона с самого начала заявляла о своем несогласии с Москвой в вопросе Крыма. Он подчеркнул, что Крым — это часть России, поэтому то, о чем говорит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, является невозможным.

«Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном», — отметил Песков. Он добавил, что у двух стран очень хороший потенциал для углубления сотрудничество.