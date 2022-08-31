Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на подростков

Порноактеры в открытом письме призвали создателей фильмов повысить возраст съемок в порно

Бывшие порноактеры направили открытое письмо создателям фильмов для взрослых с призывом прекратить охотиться на подростков. В документе, который опубликовала в Twitter корреспондент интернет-издания The Daily Wire Мэри Маргарет Олохан, звезды порно заявили, что порноиндустрия травмирует молодых людей и разрушает их жизни.

«Мы, бывшие порноактеры, призываем продюсеров, режиссеров и агентов прекратить вербовать подростков в порно. Съемки в фильмах для взрослых могут иметь последствия, которые будут влиять на человека на протяжении всей его жизни», — говорится в открытом письме к представителям порноиндустрии.

Авторы документа добавили, что порно разрушило жизни многих актеров, и предложили повысить возраст, с которого можно сниматься в фильмах для взрослых, с 18 лет до 21 года.

По мнению авторов письма, перед съемками в порно молодых людей принуждают подписывать согласия, хотя на самом деле они не имеют ни малейшего представления о том, на что они соглашаются. При этом тот факт, что фото и видео со съемок остаются в интернете, делает травму, которую получили порноактеры, более болезненной. Как подчеркнули в документе, молодые девушки-порноактрисы часто страдают от проблем с наркотиками и алкоголем. Кроме того, в этой среде широко распространены самоубийства и ранняя смертность.

«Мы устали от того, что нас пережевывает и выплевывает индустрия, которая наживается на уязвимости молодежи. С нас хватит. Съемки подростков в порно — это эксплуатация, которая глубоко травмирует молодых людей и разрушает их жизни», — заключили авторы письма.

Открытое письмо подписали 20 бывших порноактеров и порноактрис из США и Великобритании. Среди них Бритни Де Ла Мора, Флик Шагвелл, Фелисити Фелине, Джерси Джаксин, Джошуа Брум и другие.

В сентябре 2021 года несколько сотрудников секс-индустрии заявили, что почувствовали эмоциональное выгорание после начала пандемии коронавируса. Многие из них начали работать онлайн, однако даже такой вид деятельности оказался для них непростым.