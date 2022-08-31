Россияне признались в ожидании роста цен на еду и одежду

«Ъ»: каждый второй россиянин ожидает роста расходов на продукты питания и одежду

Почти половина россиян полагают, что в ближайшее время их расходы на продукты питания и одежду вырастут. Соответствующее исследование провели аналитики «ТеДо» (ранее Pricewaterhouse Coopers). Результаты опроса приводит «Коммерсантъ».

Каждый второй россиянин прогнозирует рост расходов на еду. Около 33 процентов опрошенных признались в ожидании увеличения цен на товары для дома и ремонта, 30 процентов — на одежду и обувь, 27 процентов — на услуги в области красоты и здоровья, 19 процентов — на электронику и бытовую технику.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет подорожание товаров возможным ослаблением рубля и дефицитом импортных товаров в ряде категорий. В «ТеДо» связали эту тенденцию с рекордной за несколько десятилетий инфляцией на фоне падения доходов граждан. Согласно прогнозам Росстата, по итогам 2022 года инфляция достигнет 17,8 процента год к году. Минэкономики предполагает, что доходы россиян уменьшатся на 3,7 процента.

Ранее аналитик Олег Сыроваткин спрогнозировал снижение курса рубля. По его мнению, ремонтные работы на газопроводе «Северный поток» ослабят позиции национальной валюты.