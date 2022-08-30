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Аналитик спрогнозировал снижение курса рубля

Аналитик Сыроваткин: позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке»

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал снижение курса рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила. Он подчеркнул, что, рассматривая динамику платежного баланса, можно отметить перспективы сокращения поступлений валютной выручки в стране из-за снижения физических объемов экспорта или цен его реализации.

Аналитик добавил, что позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке», а также смягчение ограничений на движение капитала Банком России. Он считает, что более решительные действия ЦБ в будущем смогут оказать заметное давление на отечественную валюту.

Сыроваткин сообщил, что модифицированное бюджетное правило может быть запущено к 2022 года. «Его объем, по нашим грубым прикидкам, может быть эквивалентен трем миллиардам в месяц, то есть примерно 8,5 миллиардов рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60», — сказал он. Эксперт добавил, что многое будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов.

Ранее финансовый аналитик Артем Звездин назвал приближающуюся осень важным временем для рубля. Он спрогнозировал, какими будут изменения национальной валюты и назвал факторы, которые будут влиять на ее укрепление и ослабление. К осени специалист предрек движение рубля к доллару в диапазон 65-70 к октябрю.

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Марина Совина
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