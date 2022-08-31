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Названо неразрешимое противоречие наследия Горбачева

Шведский политолог Саймонс заявил о противоречивом наследии Горбачева
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Борис Приходько / РИА Новости

В наследии недавно ушедшего первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева сохраняется неразрешимое противоречие: на Западе он ассоциируется с окончанием холодной войны, а в России — с разрухой эпохи 90-х годов и продолжающимися по сей день потрясениями. Об этом заявил шведский политолог, доцент Института исследований России и Евразии (IRES) Уппсальского университета Грегори Саймонс в комментарии «Ленте.ру».

«Многие в России считают его (Горбачева — прим. «Ленты.ру») предателем, уничтожившим Советский Союз и создавшим массовые политические, экономические и социальные потрясения, которые можно наблюдать и сегодня», — заявил эксперт. При этом он отметил, что в западных странах Михаила Сергеевича называют «героем, принесшим глобальный мир».

«Эти бинарные интерпретации и представления о наследии Горбачева невозможно согласовать. Его влияние, будь то негативное или позитивное, не подлежит сегодня сомнению», — заключил Саймонс.

Горбачев скончался 30 августа, об ухудшении его здоровья стало известно в июне. Политик страдал от заболевания почек и проходил курс лечения, в том числе гемодиализ, рассказал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.

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Николай Чигасов
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