Россияне рассказали о самых раздражающих на отечественных курортах вещах

Вице-президент РФМ Сутормина: туристы возмутились грязными пляжами на российских курортах

Россияне остались недовольны грязными пляжами и низким уровнем сервиса на отечественных курортах. О самых раздражающих туристов вещах «ФедералПресс» рассказала первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.

По ее словам, за лето 2022 года на горячую линию РФМ с жалобами обратились свыше 1500 туристов. Отмечается, что почти 70 процентов обращений были связаны с отечественными курортами. «Чаще всего жаловались на низкое качество сервиса и уровень обслуживания в курортных гостиницах и кафе», — подчеркнула Сутормина.

Более того, эксперт отметила, что российских путешественников возмутили выросшие цены на авиабилеты и частые задержки рейсов. Туристы также остались недовольны грязными и плохо оборудованными пляжами.

Сутормина считает, что ситуацию в туристической сфере подпортил уход зарубежных сервисов для бронирования отелей. Она уверена, что их российским аналогам пока не удается самостоятельно справиться с большим спросом, из-за чего часто возникают путаницы с бронями. «Работа в данном направлении ведется, но еще явно нужны улучшения», — добавила она.

Ранее побывавшая на турецком курорте Бельдиби россиянка пожаловалась на полное отсутствие сервиса. По словам туристки, курорт был похож на захолустье, поскольку за его пределами находились только «руины, пустыри и заброшка».