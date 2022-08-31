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Назван способный помочь планете тип домов

Деревянные дома способны снизить количество вредных выбросов в атмосферу

Фото: Anne Nygård / Unsplash

Строительство деревянных домов способно помочь снизить количество вредных выбросов на планете. К таким выводам об этом типе жилья пришли ученые, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые отметили, что в ближайшие годы будет расти городское население, что потребует усиления строительства домов, которые обычно возводят из стали и бетона, однако подобные материалы оставляют серьезный углеродный след. По словам экспертов, если 90 процентов жителей городов разместятся в деревянных домах высотой от 4 до 12 этажей, то к 2100 году удастся предотвратить 106 миллиардов тонн выбросов в атмосферу.

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Древесину назвали материалом, способным помочь достижению климатических целей, так как она оставляет наименьший углеродный след среди строительных материалов. При этом ученые подчеркнули необходимость тщательно спланировать подобные работы, чтобы не оказывать негативное воздействие на природу.

Ранее в Рослесинфорге заключили, что деревянные дома оказались в 2,6 раза менее вредными для окружающей среды, чем квартиры. По их данным, заготовка древесины для частного дома имеет отрицательный углеродный след за счет способности дерева удерживать парниковые газы — минус 101 тонна углекислого газа.

Нина Ташевская
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