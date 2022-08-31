Россиянин до смерти забил гражданскую жену из-за отказа приготовить ужин
В Кузбассе ранее судимому 50-летнему жителю Чебулинского района предъявили обвинение в избиении 40-летней сожительницы до смерти. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, россиянин и его гражданская жена вместе распивали спиртное у себя дома. Проголодавшись, обвиняемый попросил женщину приготовить ему ужин, однако та отказалась. После этого между сожителями возник конфликт, они начали оскорблять друг друга, используя в речи нецензурные слова. Во время ссоры фигурант избил россиянку, из-за чего та потеряла сознание.
Только спустя несколько часов после нападения на потерпевшую мужчина вызвал скорую. Его возлюбленную госпитализировали, однако вскоре она скончалась в больнице.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.