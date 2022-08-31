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На Украине захотели признать Белоруссию спонсором терроризма

Депутаты Верховной Рады Украины предложили признать Белоруссию спонсором терроризма

Фото: Reuters

В Верховной Раде Украины захотели признать Белоруссию страной-спонсором терроризма. Соответствующий проект постановления об обращении к ООН, ПАСЕ, а также другим международным организациям, парламентам и правительствам был зарегистрирован в парламенте, передает РИА Новости.

Инициаторами проекта стали депутаты Рады от партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых, Анна Боднар, Евгений Брагар и Александр Аликсийчук, а также депутат от партии «Батькивщина» Иван Крулько.

Текст проекта и пояснительная записка пока не опубликованы на сайте парламента.

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Алевтина Запольская
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