На Украине захотели признать Белоруссию спонсором терроризма
Депутаты Верховной Рады Украины предложили признать Белоруссию спонсором терроризма
В Верховной Раде Украины захотели признать Белоруссию страной-спонсором терроризма. Соответствующий проект постановления об обращении к ООН, ПАСЕ, а также другим международным организациям, парламентам и правительствам был зарегистрирован в парламенте, передает РИА Новости.
Инициаторами проекта стали депутаты Рады от партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых, Анна Боднар, Евгений Брагар и Александр Аликсийчук, а также депутат от партии «Батькивщина» Иван Крулько.
Текст проекта и пояснительная записка пока не опубликованы на сайте парламента.