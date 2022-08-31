В Белоруссии заметили эшелон с десятками танков

В TikTok опубликовали видео с танками и бронетранспортерами в Борисове под Минском

В Белоруссии заметили железнодорожный состав с военной техникой. Соответствующий ролик был опубликован в TikTok одним из местных жителей.

На кадрах видно, как десятки танков, бронетранспортеров и средств противовоздушной обороны двигаются в составе эшелона. При этом какие-либо опознавательные знаки на них отсутствуют.

Как уточнил автор за кадром, видео было снято в городе Борисов Минской области. Пользователь также предположил, что технику везли со «140-го ремонтного завода», который местные жители называют танковым — он является единственным в стране предприятием, осуществляющим капитальный ремонт и модернизацию бронетанковой техники.

4 августа сообщалось, что воинский контингент Белоруссии примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября. Всего будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования республики.