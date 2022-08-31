Получен новый снимок галактики Фантом от телескопа Уэбба

ЕКА опубликовало скомбинированный снимок галактики Фантом от телескопов Хаббла и Уэбба

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило новую фотографию галактики Фантом M74, которая скомбинирована из изображений, полученных космическими телескопами «Хаббл» и «Уэбб». Снимок доступен на официальном сайте ЕКА.

M74 находится на расстоянии 32 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Рыб и располагается плоскостью диска к лучу зрения наблюдателей. Она относится к спиральным галактикам с упорядоченной структурой (англ. grand design spiral galaxy), у которых имеются хорошо выраженные спиральные рукава. Противоположностью таким галактикам являются флокуллентные спиральные галактики с обрывистой спиральной структурой.

Инфракрасный снимок галактики Фантом от телескопа Уэбба Изображение: NASA / ESA / CSA James Webb Space Telescope

Прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) на телескопе Уэбба позволил астрономам разглядеть тонкие нити газа и пыли в рукавах M74, которые отходят от центра снимка. Он также обеспечил хороший вид на скопление звезд в ядре галактики, которые на других изображения скрыты ярким облаком газа.

Эти наблюдения являются частью более масштабной работы международной коллаборации PHANGS, целью которой является составление карт 19 ближайших звездообразующих галактик в инфракрасном диапазоне. Эти галактики уже наблюдались с помощью космического телескопа «Хаббл» и наземных обсерваторий, однако «Уэбб» позволит астрономам точно определить области звездообразования, измерить массу и возраст звездных скоплений, а также получить представление о природе межзвездной пыли.

Параллельно с «Уэббом» наблюдения с помощью телескопа «Хаббл» выявили яркие области звездообразования, известные как области H II. Они представляют собой облака горячей плазмы, где рождаются молодые горячие голубовато-белые звёзды, ионизирующие окружающую туманность ультрафиолетовым светом. Использование сразу нескольких астрономических инструментов позволяет астрономам лучше понять природу различных астрономических объектов, чем при наблюдениях с помощью лишь одной космической обсерватории, даже такой мощной, как телескоп Уэбба.