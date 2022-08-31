В Минздраве оценили необходимость введения удаленки в России из-за COVID-19

Инфекционист Минздрава Чуланов не увидел оснований для перехода на удаленку из-за COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов не увидел оснований для перехода на удаленный режим работы в России. Его цитирует ТАСС.

«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — оценил необходимость удаленки инфекционист.

Он отметил рост числа новых случаев COVID-19 в России с июля, подчеркнув, что ежедневный прирост заболевших в разных регионах страны значительно отличается.

Ранее возможность повторного перехода на удаленку оценили в РАН. По словам академика-секретаря отделения медицинских наук академии Владимира Стародубова, сейчас в стране нет нехватки медицинских площадей и есть вакцины для профилактики COVID-19, в связи с чем работодатели не переведут сотрудников на удаленную работу.