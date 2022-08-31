Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минздраве оценили необходимость введения удаленки в России из-за COVID-19

Инфекционист Минздрава Чуланов не увидел оснований для перехода на удаленку из-за COVID-19

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов не увидел оснований для перехода на удаленный режим работы в России. Его цитирует ТАСС.

«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — оценил необходимость удаленки инфекционист.

Материалы по теме:
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022

Он отметил рост числа новых случаев COVID-19 в России с июля, подчеркнув, что ежедневный прирост заболевших в разных регионах страны значительно отличается.

Ранее возможность повторного перехода на удаленку оценили в РАН. По словам академика-секретаря отделения медицинских наук академии Владимира Стародубова, сейчас в стране нет нехватки медицинских площадей и есть вакцины для профилактики COVID-19, в связи с чем работодатели не переведут сотрудников на удаленную работу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам
Психолог рассказала о пользе школьной формы
Менеджер Zara опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников сети
Появилось видео задержания со стрельбой агрессивного водителя в Москве
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
В Белоруссии заметили эшелон с десятками танков
Риелтор предупредила о росте цен на недвижимость до конца года
Медведев оценил роль Горбачева в истории
Итальянский журналист описал трансфер Кокорина на Кипр фразой «большой смех»
У готовивших теракт на ЗАЭС диверсантов изъяли самодельные взрывные устройства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.