В РАН оценили возможность повторного перехода на удаленку из-за COVID-19

Академик Стародубов не ждет перехода на удаленку из-за роста числа случаев COVID-19

В России не вернут режим удаленной работы из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом, оценивая возможность повторной удаленки, заявил академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов, его цитирует «Интерфакс».

«Так называемая удаленка вводилась ранее из-за сильного распространения первых штаммов и из-за нехватки медицинских площадей. Сейчас этой проблемы нет. Кроме того, сейчас создаются вакцины под новые штаммы», — сказал специалист. Он добавил, что течение заболевания и смертность при новых штаммах вируса намного слабее, чем при предыдущих. По словам Стародубова, масочный режим при необходимости введут в тех регионах, где будет повышаться заболеваемость.

Академик РАН указал на стабильное число госпитализаций, которое не увеличивается из-за возросшего числа новых случаев COVID-19. Если раньше госпитализация требовалась 40 процентам пациентов, то сейчас этот показатель не превышает шести процентов, отметил он.

«У нас везде сохранились инфекционные больницы, которые были открыты под коронавирус, а это десятки тысяч новых коек, остался хорошо подготовленный врачебный персонал. И если, не дай бог, будет нарастать процесс заболеваемости и появится большое количество нуждающихся в госпитализации, то проблем с этим не будет», — подытожил Стародубов.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила вероятность возвращения ограничений из-за коронавируса по всей России. По ее словам, ситуация с заболеваемостью не является критической, в связи с чем ограничения не требуются.