Появилось видео задержания готовивших теракт на ЗАЭС

Опубликовано видео с задержанием украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

Появилось видео с задержанием группы украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Запись опубликовал военный эксперт Борис Рожин, сообщается в Telegram-канале RT.

На записи видно, как силовики заходят в помещение, где находились участники диверсионной группы. Отмечается, что по результатам обысков найдено и изъято оружие. В частности, автоматы АК-74 и гранатометы NLAW, а также гранаты, самодельные взрывные устройства и беспилотник.

Ранее стало известно о задержании членов украинской группы диверсантов, которые планировали совершить теракт на атомной станции. По предварительным данным, они должны были осуществить его во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии.