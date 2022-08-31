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Появилось видео задержания готовивших теракт на ЗАЭС

Опубликовано видео с задержанием украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

Появилось видео с задержанием группы украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Запись опубликовал военный эксперт Борис Рожин, сообщается в Telegram-канале RT.

На записи видно, как силовики заходят в помещение, где находились участники диверсионной группы. Отмечается, что по результатам обысков найдено и изъято оружие. В частности, автоматы АК-74 и гранатометы NLAW, а также гранаты, самодельные взрывные устройства и беспилотник.

Ранее стало известно о задержании членов украинской группы диверсантов, которые планировали совершить теракт на атомной станции. По предварительным данным, они должны были осуществить его во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии.

Алевтина Запольская
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