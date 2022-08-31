В ряде школ приграничных с Украиной районов Брянской области ввели удаленку

Губернатор: в 15 школах районов Брянской области, граничащих с Украиной, вводят удаленку

С 1 сентября в 15 школах приграничных с Украиной районов Брянской области вводится дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удаленку в образовательных учреждениях ввели в связи с необходимостью обеспечить безопасность учащихся и сотрудников школ в приграничных населенных пунктах.

«В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах шести муниципальных образований вводится дистанционное обучение», — подчеркнул Богомаз.

Ранее стало известно, что в детских садах поселка Белая Березка Брянской области, обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ), оборудовали бомбоубежища. Кроме того, в школах региона вывесили памятки, как вести себя при обстреле и куда бежать.

22 августа губернатор Брянской области продлил желтый уровень террористической угрозы в регионе до 7 сентября. Он уточнил, что это исключительно профилактическая мера: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку.