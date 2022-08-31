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Появились кадры оборудованных в детсадах на границе с Украиной бомбоубежищ

В детских садах обстрелянного ВСУ брянского поселка Белая Березка оборудовали бомбоубежища

Фото: Брянская улица : Общественная городская газета

В детских садах поселка Белая Березка Брянской области, обстрелянного Вооруженными милами Украины (ВСУ), оборудовали бомбоубежища. Кадры из дошкольных учреждений показали журналисты регионального издания «Брянская улица».

Они побывали в приграничном с Украиной поселке, чтобы оценить подготовку школ и детских садов к новому учебному году.

По словам брянских журналистов, в подвалах детсадов разместили бомбоубежища, а в школах вывесили памятки, как вести себя при обстреле и куда бежать.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в последний раз поселок обстреляли 12 июля.

Ранее Богомаз продлил желтый уровень террористической угрозы в Брянской области до 7 сентября. Он подчеркнул, что это исключительно профилактическая мера: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Анна Щербакова
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