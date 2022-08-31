В Бердянске у штаба волонтеров произошел взрыв

Власти Запорожья сообщили о взрыве у штаба волонтеров в Бердянске

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о взрыве самодельного устройства у здания одного из штабов «Мы вместе с Россией» в Бердянске. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

По словам представителя власти, взрыв произошел вечером 30 августа. Жертв и пострадавших среди волонтеров штаба и мирного населения нет.

«Мы не сомневаемся, что это очередной террористический акт со стороны поборников киевского режима», — заявил Рогов и добавил, что они не смогут остановить волонтеров, которые стараются поддерживать местное население и помогать нуждающимся.

Утром 30 мая в центре Мелитополя сдетонировало взрывное устройство, заложенное в уличный люк. В результате пострадали два волонтера, которые в этот день разносили адресную помощь. Власти города квалифицировали произошедшее как теракт.

