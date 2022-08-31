Психолог предупредила об опасном для молодых матерей состоянии затроганности

Психолог Ольга Романив: от тактильной усталости молодую мать избавит время наедине с собой

Молодые матери могут столкнуться с так называемой тактильной усталостью, которая возникает, когда маленький ребенок проводит много времени у нее на руках, предупредила семейный психолог Ольга Романив. В беседе с «Аргументами и фактами» она рассказала о признаках опасного состояния затроганности и способах справиться с ней.

По словам специалистки, состояние затроганности возникает, когда недавно родившей женщине никто не помогает с младенцем ни в будни, ни в выходные. Из-за того, что она вынуждена находиться практически все время с ребенком на руках, к физической усталости добавляется еще и тактильная. При этом чаще всего страдают от последствий данного состояния старшие дети, муж или близкие родственники, продолжила Романив.

Психолог объяснила, что тактильная усталость проявляется желанием молодой матери минимизировать любые контакты: она отстраняется, старается избегать объятий, уворачивается от поцелуев, ложится спать на своей половине кровати, завернувшись в одеяло, как в кокон. Таким образом женщина старается восстановить внутренний ресурс. Однако, по мнению Романив, гораздо эффективнее от подобного состояния ее избавят помощь с ребенком со стороны близких или няни и время наедине с собой.

Также специалистка порекомендовала честно поговорить с членами семьи и объяснить, что нежелание тесного контакта объясняется моральной и физической усталостью. Эта мера поможет избежать конфликтов в семье. Кроме того, женщине могут помочь смена обстановки, прогулка в одиночестве, массаж, поход в парикмахерскую или на маникюр — то есть любые способы расслабиться и отдохнуть от домашних обязанностей.

Ранее психолог Елена Комолова назвала верные признаки послеродовой депрессии. По ее словам, об опасном состоянии свидетельствует то, что мать не радуется ребенку и его новым навыкам и даже проявляет агрессию по отношению к нему.