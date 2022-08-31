Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог предупредила об опасном для молодых матерей состоянии затроганности

Психолог Ольга Романив: от тактильной усталости молодую мать избавит время наедине с собой

Фото: engin akyurt / Unsplash

Молодые матери могут столкнуться с так называемой тактильной усталостью, которая возникает, когда маленький ребенок проводит много времени у нее на руках, предупредила семейный психолог Ольга Романив. В беседе с «Аргументами и фактами» она рассказала о признаках опасного состояния затроганности и способах справиться с ней.

По словам специалистки, состояние затроганности возникает, когда недавно родившей женщине никто не помогает с младенцем ни в будни, ни в выходные. Из-за того, что она вынуждена находиться практически все время с ребенком на руках, к физической усталости добавляется еще и тактильная. При этом чаще всего страдают от последствий данного состояния старшие дети, муж или близкие родственники, продолжила Романив.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Психолог объяснила, что тактильная усталость проявляется желанием молодой матери минимизировать любые контакты: она отстраняется, старается избегать объятий, уворачивается от поцелуев, ложится спать на своей половине кровати, завернувшись в одеяло, как в кокон. Таким образом женщина старается восстановить внутренний ресурс. Однако, по мнению Романив, гораздо эффективнее от подобного состояния ее избавят помощь с ребенком со стороны близких или няни и время наедине с собой.

Также специалистка порекомендовала честно поговорить с членами семьи и объяснить, что нежелание тесного контакта объясняется моральной и физической усталостью. Эта мера поможет избежать конфликтов в семье. Кроме того, женщине могут помочь смена обстановки, прогулка в одиночестве, массаж, поход в парикмахерскую или на маникюр — то есть любые способы расслабиться и отдохнуть от домашних обязанностей.

Ранее психолог Елена Комолова назвала верные признаки послеродовой депрессии. По ее словам, об опасном состоянии свидетельствует то, что мать не радуется ребенку и его новым навыкам и даже проявляет агрессию по отношению к нему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
«Ичкерийский батальон» замечен при наступлении ВСУ на Херсон
Аллигатор откусил директору парка дикой природы руку по локоть
Психолог предупредила об опасном для молодых матерей состоянии затроганности
Болгарский министр рассказал о переговорах с «Газпромом»
В Эстонии назвали дату принятия решения о запрете на въезд в страну для россиян
Бывший футболист сборной России оценил переход Кокорина в кипрский клуб
Литва направила протест России из-за высказываний об анкетировании литовцев
«Газпром» признал невозможность ремонта турбины «Северного потока»
В Литве пообещали ужесточить визовые ограничения для россиян
Звезды порно призвали создателей порнофильмов прекратить охотиться на подростков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.