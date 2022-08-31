В России ответили на слова Мирзиеева об уничтожении цвета узбекской нации в СССР

Депутат Затулин назвал спекуляцией слова Мирзиеева о подавлении узбеков в СССР

Слова президента Узбекистана об уничтожении цвета узбекской нации и подавлении ее стремления к свободе при СССР звучат как спекуляция. Так на заявление главы республики ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Президент Мирзиеев далеко не первый постсоветский правитель, который черпает вдохновение в обвинениях Советского Союза. Это ровно так же похоже на правду, как и многое другое, что рассказывают о прошлом своих государств их руководители. Им надо доказать, что лучше, чем сегодня, в их стране не было Константин Затулин депутат Госдумы

По словам депутата, многое из того, что Узбекистан сейчас довольно эффектно развивает, было заложено в советские годы и «от этого никуда не уйти».

«Узбекскую нацию в Советском Союзе никто не уничтожал. Сейчас есть целый пантеон людей, которые рассказывают, что в Советском Союзе сознательно морили голодом украинцев, уничтожали прибалтийские народы и так далее. Советский Союз при всех своих недостатках был интернациональным сообществом, и Узбекистан на карте как Узбекистан впервые появился именно в Советском Союзе, а потом обрел независимость, сохранив свой язык, сохранив себя как народ», — сказал Затулин.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что руководство СССР подавляло граждан, которые выступали за независимость республики.

«Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации», — заявил он.