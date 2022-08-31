Президент Узбекистана обвинил СССР в уничтожении цвета узбекской нации

Президент Узбекистана Мирзиеев обвинил СССР в уничтожении цвета узбекской нации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обвинил СССР в уничтожении цвета узбекской нации для подавления ее стремления к свободе. Его слова приводятся на сайте главы государства.

31 августа в республике отмечается День памяти жертв репрессий.

«Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации», — заявил Мирзиеев.

Узбекский лидер подчеркнул, что данный период истории изучен не до конца, поэтому исследования по выявлению жертв репрессий и восстановлению памяти о них должны продолжиться. «Тоталитарный режим не ограничивался только уничтожением джадидов (сторонников джадидизма — об­ще­ст­вен­но-поли­тического дви­же­ния за об­нов­ле­ние ис­лам­ской куль­ту­ры и об­ще­ст­ва в 1880-1920-х годах — прим. «Ленты.ру»). Еще в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами», — подчеркивается в сообщении.

В июле в узбекском городе Нукус прошли беспорядки из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут запретить жителям региона провести референдум о выходе из состава страны. Тогда Мирзиеев заявил, что за ними стоят иностранные силы, подчеркнув, что главной целью протестных акций является посягательство на территориальную целостность страны.