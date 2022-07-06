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Президент Узбекистана обвинил иностранные силы в беспорядках

Президент Узбекистана Мирзиеев заявил, что за беспорядками в Нукусе стоят иностранные силы
Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев. Фото: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters

За беспорядками в Нукусе стоят иностранные силы. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает РИА Новости.

Глава страны обвинил внешние силы в подготовке протестов в Каракалпакии. «Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней», — сказал он.

Мирзиеев назвал главной целью протестных акций посягательство на территориальную целостность страны. Кроме того, стоявшие за беспорядками стремились создать межэтнический конфликт.

Президент отметил, что для расследования событий также необходимо привлечь гражданское население, представителей общественности и политиков. Помимо этого, следует проанализировать действия силовых структур.

По словам главы государства, ситуация в Каракалпакии стабильна, все экономические отрасли работают бесперебойно. «Главное, чтобы спокойствию населения ничего не угрожало», — добавил Мирзиеев.

Беспорядки в Нукусе начались из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут запретить жителям региона провести референдум о выходе из состава страны. После начала протестных акций президент страны Шавкат Мирзиеев предложил не вносить в основной закон поправки, касающиеся суверенитета региона.

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Алевтина Запольская
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