Президент Чехии выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

Чешский президент Милош Земан выразил соболезнования семье бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, скончавшегося на 92-м году жизни. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, пишет РИА Новости.

«Мы иногда слышим о том, что с уходом из жизни человека уходит целая эпоха. За этим часто скрывается пустая фраза, которая свидетельствует о девальвации слов и о нашей тенденции к идеализации и поиску примера. Однако в случае Михаила Сергеевича Горбачева слова об уходе целой эпохи полностью оправданы», — говорится в заявлении.

Российский политик скончался 30 августа. Об ухудшении его здоровья еще в июне рассказывал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков: он говорил, что Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также представитель политика связал ухудшение здоровья 91-летнего экс-президента с возрастом.

Соболезнования с кончиной политика выразили ряд европейских чиновников, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент США Джо Байден и другие.