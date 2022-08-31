Глава МИД ЛНР выступил на Просветительском марафоне «Знание»

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выступил на Просветительском марафоне «Знание»

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего принял участие в федеральном Просветительском марафоне Российского общества «Знание», который проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганской Народной Республике и на Камчатке. Выступление Владислава Дейнего было посвящено особенностям построения международного сотрудничества в новых исторических условиях.

Министр иностранных дел ЛНР рассказал о выборах главы и Народного Совета республики, которые проводили 2 ноября 2014 года. Первый глава ЛНР был избран в мае на заседании Народного Совета, что, по словам Владислава Дейнего, было допустимо, однако затем встал вопрос, как показать мировому сообществу правомерность и легитимность выборов в ЛНР. Для этого были приглашены международные наблюдатели — граждане иностранных государств, которые следили за проведением этих выборов и отчитывались о том, что они видят, и масс-медиа, и руководству, которое их направило, пояснил Владислав Дейнего. На следующих выборах в ноябре 2018 года наблюдателями стали представители более 20 стран, в том числе США и Норвегии.

Владислав Дейнего также рассказал о международном сотрудничестве в республике на современном этапе, об умении в повседневной жизни выстраивать диалог, слушать и слышать других.

«Место Луганской Народной Республики на мировой арене было, есть и всегда будет. Давайте исходить из того, что ЛНР – это не только наша с вами декларация о создании государства. Это люди, которые здесь живут, это предприятия, бизнес, который на каком-то этапе вести было почти невозможно. Это масса наших сторонников, которые были таковыми независимо от всех событий. Мы рассчитываем на присутствие международных наблюдателей на предстоящем референдуме, и нас не смущает присутствие самых ярых оппонентов – в первую очередь здесь должны быть они. Их оценка создаст фон легитимности, нам важно, чтобы в стремлениях жителей ЛНР убедились абсолютно все, и в первую очередь те, кто пытается оппонировать», — заявил Владислав Дейнего.

После признания Россией независимости ЛНР в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по освобождению народа Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины, напомнил министр.

«Это один из самых главных моментов в понимании, что мы идем правильным путем, имеем поддержку и, безусловно, достигнем необходимого результата. Затем последовали признания целого ряда стран. Не все они еще отработаны до конца и публично. КНДР, Республика Абхазия признали нас, МИД Сирии сообщил о признании ЛНР. С этого момента начинается массированная поддержка со стороны РФ в том числе. Целый ряд субъектов Федерации заключает договоры с нашими территориальными единицами, направленными на восстановление разрушенного вооруженными силами Украины и их агрессии, договоры, направленные на поддержку населения, на обеспечение нашей с вами нормальной жизни. Это все стало возможным после того, как мы полностью освободили свою территорию», — пояснил Владислав Дейнего.

В центре дискуссий, лекций и мастер-классов Просветительского марафона достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира.

Программа первого дня марафона включает в себя приветственное выступление первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, генерального директора VK Владимира Кириенко, кинорежиссера, сценариста, продюсера Сергея Сельянова и других наставников.