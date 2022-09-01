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В Энергодаре отменили мероприятия к 1 сентября

Глава Энергодара Волга заявил об отмене мероприятий к 1 сентября из-за обстрелов ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС, изменили порядок проведения мероприятий, приуроченных к 1 сентября. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга, его слова приводит Telegram-канал «Энергодарский связной».

«Все мероприятия, посвященные Дню знаний, запланированные на сегодняшний день, отменяются», — сказал глава населенного пункта.

Ранее член главного совета областной администрации Владимир Рогов сообщил, что обстрелами города Вооруженные силы Украины решили сорвать визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Утром 1 сентября украинские военные открыли массированный артиллерийский огонь по Энергодару. В администрации города сообщили о гибели по меньшей мере трех мирных жителей после обстрела.

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Алевтина Запольская
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