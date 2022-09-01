Памфилова призвала не ходить на концерты оскорбляющих Россию артистов

Глава ЦИК Памфилова призвала не ходить на концерты артистов, оскорбляющих Россию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» призвала россиян перестать покупать билеты на концерты артистов, оскорбляющих Россию.

По словам главы ЦИК, граждане должны осознавать ответственность за спонсирование артистов-«оборотней», которые зарабатывали в России деньги, а потом начали критиковать страну, когда это стало выгодно.

«Это наши ребята кровь проливают, за нас в том числе, за то, чтобы Россия была, и мы должны тоже каждый, как может, какую-то долю своей ответственности понимать и хотя бы минимальный вклад вносить. Ничего особенного: то, что ты можешь», — пояснила Памфилова.

Она также призвала не покупать билеты на выступления тех артистов, кто не поддерживает спецоперацию на Украине.

«Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь "оборотня", который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее - облил Россию грязью», — добавила глава ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что российские эмигранты, переселившиеся в Прибалтику после начала спецоперации, решили запустить «мыльные пузыри фейков», дискредитирующие избирательные процессы в России.

«Те, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник, и в подобных им странах, вот они оттуда совместно с теми, кто остался в стране, действуют, решили запустить пафосно и мощно фейк в надежде на то, что это такой будет тотализатор долгоиграющих, долгосрочных негативных для России процессов», — сказала она.

