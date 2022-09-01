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Синоптик описал минувший московский август как рекордно жаркий

Синоптик Тишковец: минувший московский август стал самым засушливым за последние полвека

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец описал минувший август в Москве как рекордно жаркий. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам эксперта, московское лето само по себе выдалось относительно теплым и засушливым, средняя температура лишь на 2-3 градуса превысила климатическую норму. «Но если июнь и июль получились по метеостатистике довольно комфортными, то август стал самым жарким за всю историю регулярных метеонаблюдений со среднемесячной температурой плюс 21,9, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда 2010 года», — добавил Тишковец.

Специалист сообщил, что летом температура 14 раз поднималась выше 30 градусов, а лидером по теплу оказалось 11 июля, когда столбик термометра показывал 32,8 градуса. В то же время, за все три летних месяца в столице не было зафиксировано ни одного температурного рекорда дня, отмечает метеоролог. Впечатляющий августовский результат достигнут благодаря долговременному накоплению тепла, объяснил он.

«Август 2022 года стал не только самым жарким за всю метеоисторию, но и самым засушливым за более чем полвека. За месяц дожди были только пять дней с общим количеством осадков всего четыре миллиметра — с 1966 года это самый сухой результат. Если брать всю историю, то рекорд по засухе в августе остается за 1938 годом, когда выпал всего миллиметр осадков», — заключил Тишковец.

В конце августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающемся аномальном похолодании в Москве. По его прогнозам, «глубокая осень» наступит уже 1 сентября.

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Варвара Кузьмина
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