Алеку Болдуину предъявили иск на 25 миллионов долларов из-за конфликта в соцсети

Семья погибшего в Кабуле солдата предъявила Алеку Болдуину иск на 25 миллионов долларов

На американского актера Алека Болдуина подали в суд. Об этом сообщает NY Post.

Иск предъявила семья погибшего в Афганистане американского солдата Райли Макколлума. Вдова и две сестры военного потребовали взыскать с Болдуина сумму в размере не менее 25 миллионов долларов за вторжение в частную жизнь, клевету и умышленное причинение морального вреда.

Уточняется, что 20-летний младший капрал морской пехоты скончался в результате взрыва в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года. Он был одним из 13 пехотинцев, убитых террористом-смертником. Болдуин нашел профиль одной из его сестер Ройс в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и отправил девушке чек на сумму 5 тысяч долларов, чтобы она передала деньги вдове солдата Джиенне и ее новорожденному ребенку.

Спустя несколько месяцев, в январе 2022 года, Ройс опубликовала фотографию с митинга протеста у монумента Вашингтону (впоследствии протесты в США привели к захвату Капитолия 6 января 2022 года — прим. «Ленты.ру»). Болдуин обвинил девушку в участии в беспорядках и назвал «повстанцем», сделав репост ее фотографии у себя на странице.

Как утверждается в иске, после этого Ройс, ее сестра Шайенн и Джиенна получили множество «враждебных и агрессивных сообщений, полных ненависти». Пользователи сети называли девушек расистками и сравнивали их с нацистами.

Макколлумы подают в суд на Болдуина во второй раз. В январе они уже подавали аналогичную жалобу, но ее отклонили.

Ранее Болдуин пожаловался на отказы в съемках из-за гибели оператора.