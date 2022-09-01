США захотели отобрать у «Лукойла» Boeing за 45 миллионов долларов

Минюст США получил ордер на арест принадлежащего «Лукойлу» Boeing 737-7EM

США захотели отобрать у российского нефтегазового гиганта «Лукойл» самолет Boeing 737-7EM — американский Минюст уже получит ордер на его арест, сообщается на сайте ведомства. По данным США, самолеты летали в Россию и из нее в обход законодательства, что нарушает меры по экспортному контролю.

Согласно судебным документам, российской компании принадлежит лайнер с бортовым номером VP-CLR и серийным номером 34865. В последний раз этот Boeing прилетал США в марте 2019 года — страну посещали официальные представители «Лукойла», в том числе его совладелец Вагит Алекперов. Американские власти предполагают, что сейчас самолет находится в России.

Стоимость лайнера оценивается в 45 миллионов долларов. Его изъятие санкционировал окружной суд южного округа Техаса, дело о конфискации ведется отделением ФБР в Хьюстоне, а также Бюро промышленности и безопасности Минторга и отделом внутренних расследований иммиграционной и таможенной службы США.

В марте Boeing прекратил поставку запчастей и обслуживание 99 лайнеров, находящихся в России. «Санкции в отношении России расширили запреты на экспорт, реэкспорт или перемещение внутри страны, среди прочего, самолетов американского производства в Россию или в пределах России без действующей лицензии или лицензионного исключения», — отмечается в заявлении Минюста США.

Согласно американскому законодательству, заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажа запасных деталей для них запрещены. «Запрещая этим самолетам получать любые услуги, в том числе за рубежом, [мы] фактически запрещаем международные рейсы из России на этих самолетах», — комментировал ранее Минторг США введенные санкции.