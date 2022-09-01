Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники с целью экономии электричества

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы сэкономить на электричестве и снизить траты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, чтобы закипеть, старые чайники тратят много электричества. Джонсон посоветовал заменить их, а лучше приобрести новые.

«Если вы приобретете новый чайник, вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества», — заявил политик во время своего выступления на тему энергетической безопасности в Великобритании.

Ранее в Финляндии заявили о подготовке страны к временным отключениям электричества из-за нехватки энергоресурсов. После этого премьер-министр Санна Марин официально объявила о переходе страны на «военную экономику» из-за энергетического кризиса в Европе.