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Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники

Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники с целью экономии электричества

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы сэкономить на электричестве и снизить траты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, чтобы закипеть, старые чайники тратят много электричества. Джонсон посоветовал заменить их, а лучше приобрести новые.

«Если вы приобретете новый чайник, вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества», — заявил политик во время своего выступления на тему энергетической безопасности в Великобритании.

Ранее в Финляндии заявили о подготовке страны к временным отключениям электричества из-за нехватки энергоресурсов. После этого премьер-министр Санна Марин официально объявила о переходе страны на «военную экономику» из-за энергетического кризиса в Европе.

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Татьяна Антоненко
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