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Производитель ботокса Juvederm уволил почти всех сотрудников в России

Американский бренд ботокса и филлеров Juvederm сократил 90 процентов штата в России

Фото: unsplash

Американская компания Allergan, производящая ботокс и филлеры под брендом Juvederm, сократила 90 процентов штата в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По информации издания, руководство уволило почти всех сотрудников, а именно, отдел продаж, промоции препаратов и медицинских работников. На данный момент в стране функционирует только офис, который обеспечивает текущие задачи: сокращение оставшегося штата и поддержка врачей-клиентов.

Один из бывших сотрудников производителя препаратов рассказал журналистам, что об увольнении им объявили в конце июля на общем собрании. В то же время тех, кто был в отпуске и на больничном, сократили 30 августа. По словам анонимного источника, работники получили все положенные выплаты и компенсации. В подтверждение своих слов собеседник показал снимки трудового договора.

В апреле российский хирург предрек дефицит имплантатов для увеличения груди. Георгий Чемянов заявил, что данная ситуация может сложиться вследствие того, что используемые для коррекции бюста силиконовые наполнители не производятся в России. «Нас ждет определенный дефицит имплантатов, их ходовых размеров. Перед хирургом будет стоять задача уже не просто выбрать из сотни различных изделий, а выбрать подходящее из того, что есть», — пояснил врач и посетовал, что в таком случае пластическая хирургия вернется к уровню развития начала 2000-х годов.

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Майя Пономаренко
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Производитель ботокса Juvederm уволил почти всех сотрудников в России
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