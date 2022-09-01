В Британии допустили обращение за помощью к Международному валютному фонду

Daily Telegraph: Британия может обратиться за помощью к МВФ из-за энергокризиса

Великобритания может обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) на фоне тяжелой экономической ситуации. Такое мнение выразил колумнист газеты The Daily Telegraph Аллистер Хит (Allister Heath).

Нынешнее положение в стране он сравнил с периодом Великой депрессии начала 1930-х годов. В материале отмечается, что страна рискует столкнуться с катастрофической нищетой, что приведет к массовым протестам и победе оппозиционной Лейбористской партии на парламентских выборах. Хит также допустил рост налогов и последующий финансовый крах.

Хит также заявил, что Великобритания находится в серьезной опасности попасть в ловушку президента России Владимира Путина, политика которого привела к сокращению поставок газа в Европу, что, в свою очередь, привело к росту цен на энергоносители и мрачным прогнозам на предстоящую зиму.

В августе инфляция в Великобритании составила 10,1 процента и побила рекорд 1982 года. За текущий год уже было побито несколько рекордов, державшихся на протяжении последних десятилетий.