При капремонте домов в России начнут менять несущие конструкции

С 1 сентября 2022 года капремонт домов в России начнут делать по-новому — при проведении работ будут менять несущие конструкции. Вступило в силу соответствующее постановление правительства, пишет РИА Новости.

В документе прописано, что основанием для замены или восстановления являются выявленные при обследовании недостаточная несущая способность и несоответствие геометрических параметров нормативным требованиям с учетом последующих условий эксплуатации объекта.

Кроме того, замене подлежат несущие конструкции с существенными дефектами — силовыми, температурно-влажностными, коррозионными, биологическими, огневыми, механическими повреждениями, которые препятствуют нормальной эксплуатации, и повреждениями или деформациями, изменяющими расчетную схему конструкции.

Помимо этого, несущие конструкции следует восстановить или заменить, если они не соответствуют нормам строительной теплотехники, пожарной, санитарной безопасности, в том числе в области дорожной деятельности.

Ранее в России предложили по-новому формировать очередь на капремонт — в зависимости от состояния имущества общего пользования в здании. Сейчас планы проведения капремонта составляют без учета технического состояния построек. В законопроекте предложили исправить этот недочет, прописав процедуру технического обследования домов.