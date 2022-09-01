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Кот ворвался в прямой эфир и ударил журналиста лапой

Кот ударил лапой спортивного журналиста Хусейна Озкока в эфире турецкого канала A Spor

В прямой эфир турецкого телеканала A Spor ворвался кот. Животное напало на спортивного журналиста Хусейна Озкока и прервало его выступление. Фрагмент передачи с участием кота опубликовало агентство Reuters.

В ролике можно увидеть, как кот забрался на стул, на котором сидел Озкок, и ударил журналиста лапой по голове. После этого Озкок и ведущая рассмеялись.

Журналист уточнил, что это был питомец владельцев дома, где он на время остановился.

Ролик с котом Озкок разместил у себя на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В комментариях многие пользователи признались, что видео рассмешило их.

В конце апреля похожий инцидент произошел в эфире кувейтского канала KTV 2: в студию пробралась кошка. Животное прошлось за спинами телеведущих, пока они комментировали новости. Сотрудники телеканала никак не отреагировали на его появление.

Евгения Наумова
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