Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19

Эпидемиолог предупредил о повышенном риске заражения COVID-19 в общественном транспорте

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Академик РАН, эпидемиолог и доктор медицинских наук Вадим Покровский предупредил о повышенном риске заражения коронавирусной инфекцией в замкнутом пространстве, в частности, метро и автобусах. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Специалист объяснил, что вирус распространяется быстрее всего среди большого скопления людей в закрытых помещениях. Особенно это касается общественного транспорта, заявил Покровский. «Если мы говорим о местах, где высок риск распространения COVID-19, то надо ориентироваться на объем помещения. В этом смысле самое опасное место — это общественный транспорт. Дело в том, что там люди находятся в замкнутом помещении достаточно близко друг от друга на протяжении продолжительного времени», — пояснил эпидемиолог.

По его словам, вагоны метро и салоны автобусов становятся наиболее опасными в час-пик. Академик посоветовал обращать внимание на количество людей. Так, например, в дневное время пассажиров бывает не очень много, что снижает вероятность заражения, добавил он. «С другой стороны, когда поезд или автобус в час-пик подъезжает к центру, то людей больше и они кучкуются. Такое место становится довольно опасным с точки зрения распространения COVID-19», — резюмировал специалист.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом. Он уточнил, что оценивать возможность увеличения числа заболевших можно будет через неделю после начала учебного года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В России упростили прохождение техосмотра
Гоген Солнцев оценил вероятность возвращения Галкина в Россию
47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в облегающих лосинах
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Финский депутат испугался победы России в спецоперации
Немцы раскритиковали план Бербок по взаимодействию с Россией
Три тысячи зарубежных компаний приостановили работу в России
В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера
Майли Сайрус продала дом в США
Стало известно о совместных аналитических учениях Украины и США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.