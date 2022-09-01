Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19

Эпидемиолог предупредил о повышенном риске заражения COVID-19 в общественном транспорте

Академик РАН, эпидемиолог и доктор медицинских наук Вадим Покровский предупредил о повышенном риске заражения коронавирусной инфекцией в замкнутом пространстве, в частности, метро и автобусах. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Специалист объяснил, что вирус распространяется быстрее всего среди большого скопления людей в закрытых помещениях. Особенно это касается общественного транспорта, заявил Покровский. «Если мы говорим о местах, где высок риск распространения COVID-19, то надо ориентироваться на объем помещения. В этом смысле самое опасное место — это общественный транспорт. Дело в том, что там люди находятся в замкнутом помещении достаточно близко друг от друга на протяжении продолжительного времени», — пояснил эпидемиолог.

По его словам, вагоны метро и салоны автобусов становятся наиболее опасными в час-пик. Академик посоветовал обращать внимание на количество людей. Так, например, в дневное время пассажиров бывает не очень много, что снижает вероятность заражения, добавил он. «С другой стороны, когда поезд или автобус в час-пик подъезжает к центру, то людей больше и они кучкуются. Такое место становится довольно опасным с точки зрения распространения COVID-19», — резюмировал специалист.

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