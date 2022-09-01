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Экс-главу энергокомпании Камчатки заподозрили в мошенничестве на 100 миллионов

Бывшего директора энергокомпании Камчатки обвинили в мошенничестве на 100 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывшего директора энергосберегающей компании Камчатского края заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Эта информация была опубликована на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве заявили, что в отношении экс-руководителя организации было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что общая сумма ущерба бюджета региона составила не менее 100 миллионов рублей. По версии следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый разработал план по искусственному увеличению стоимости топливных ресурсов. После чего он перепродавал топливо компании через подконтрольных лиц для получения субсидий.

В управлении рассказали, что на данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. Это не первое его обвинение. Экс-руководителю компании ранее уже приговаривали к четырем годам колонии и штрафу за махинации с бюджетными средствами на сумму 61 миллион рублей при закупке угля.

В августе СКР закончил расследование уголовного дела бывшего директора Департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергея Добромыслова, которому было предъявлено обвинение в получении взяток в размере 23,7 миллиона рублей.

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Варвара Кузьмина
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