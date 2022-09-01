Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала подделывающих сертификаты о вакцинации крымских медиков

ФСБ задержала крымских медиков, которые подделывали сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали крымских медиков, которые подделывали сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Предполагается, что группа сотрудников медучреждений за деньги выдала более 3,5 тысяч таких документов, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным агентства, роли в группе были распределены: один участник собирал документы и искал клиентов, желающих за плату внести в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о вакцинации против COVID-19 без ее фактического проведения.

Другой сотрудник медицинского учреждения незаконно получал логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, помощью которых о вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов. Силовики предполагают, что общее количество граждан, незаконно получивших сертификаты о вакцинации, превышает 3,5 тысячи человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Энергодаре сообщили о начале работы МАГАТЭ на ЗАЭС
Экс-солистка «ВИА Гры» похвасталась фигурой в купальнике
В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС после прибытия миссии МАГАТЭ
Назван размер зарплаты для покупки квартиры в ипотеку в Москве
Оценены потери российских богачей с начала года
Россиянам назвали проверенные способы избавиться от зависимости от сахара
Стало известно условие для проведения боя Чимаева с чемпионом UFC
Лукашенко поблагодарил Берию за существование Белоруссии
Стилист Влад Лисовец назвал самые модные цвета одежды на осень
Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России ради Карабаха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.