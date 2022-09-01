ФСБ задержала подделывающих сертификаты о вакцинации крымских медиков

ФСБ задержала крымских медиков, которые подделывали сертификаты о вакцинации от COVID-19

Сотрудники ФСБ задержали крымских медиков, которые подделывали сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Предполагается, что группа сотрудников медучреждений за деньги выдала более 3,5 тысяч таких документов, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным агентства, роли в группе были распределены: один участник собирал документы и искал клиентов, желающих за плату внести в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о вакцинации против COVID-19 без ее фактического проведения.

Другой сотрудник медицинского учреждения незаконно получал логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, помощью которых о вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов. Силовики предполагают, что общее количество граждан, незаконно получивших сертификаты о вакцинации, превышает 3,5 тысячи человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по ней — восемь лет лишения свободы.

